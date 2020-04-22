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ارتفاع وفيات كورونا في إيران

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات في إيران والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، وصول إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 85 ألفا و 996 شخصا بعد اكتشاف 1194 مصابا جديدا خلال آخر 24 ساعة.

 

وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في تصريح صحفي عبر التلفزيون الإيراني الرسمي، أن عدد الوفيات جراء مضاعفات فيروس كورونا (كوفيد - 19) بلغت 5 آلاف و391 شخصا بعد تسجيل 94 حالة وفاة في الـ 24 ساعة الماضية.

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ولفت جهانبور إلى أن 3 آلاف و 311 شخصا من المصابين بفيروس كورونا المستجد حالتهم حرجة ويخضعون للعلاج بالرعاية المركزة في بلاده.

 

وأشار الناطق باسم الصحة الإيرانية إلى أن إجمالي عدد المتعافين من مرض (كوفيد - 19) وصل حتى الآن إلى 63 ألفا و 113 شخصا.

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