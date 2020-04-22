اخبار العالم

 البحسني يوجه بدعم الاجراءات الوقائية من كورونا بمستشفى تريم بمبلغ 10 ملايين ريال

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن  البحسني يوجه بدعم الاجراءات الوقائية من  بمستشفى تريم بمبلغ 10 ملايين ريال والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 أبريل 2020

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين فرج البحسني، بدعم الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا بمستشفى تريم بمبلغ 10 ملايين ريال.

 

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالمكلا اليوم، مدير عام مديرية تريم المستشار القانوني خالد هويدي، الذي قدّم للمحافظ شرحاً حول الاجراءات الاحترازية التي بادرت السلطة المحلية بمديرية تريم بتنفيذها لحماية المواطنين من وباء كورونا .

Advertisements

 

واستعرض مدير عام تريم الجهود التي تعتمل في مستشفى تريم لتوفير سبل الوقاية اللازمة وتهيأة المستشفى لاستقبال أي حالات مشتبهه وجميع الوبائيات.

 

وأشاد محافظ حضرموت بجهود السلطة المحلية والطاقم الطبي في مديرية تريم لتنفيذ توجيهات السلطة المحلية بالمحافظة لتوفير عوامل الوقاية والجوانب الاحترازية لحماية المواطنين في مديرية العلم والعلماء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر  البحسني يوجه بدعم الاجراءات الوقائية من كورونا بمستشفى تريم بمبلغ 10 ملايين ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا