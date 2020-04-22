 البحسني يوجه باعتماد 15 مشروع حيوي لمديريات وادي وصحراء حضرموت 

الأربعاء 22 أبريل 2020

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني، اليوم باعتماد 15 مشروع حيوي في قطاعات الكهرباء والتربية والمياه لمديريات وادي وصحراء حضرموت من حصة المحافظة من مبيعات النفط بكلفة اجمالية 5,607,603 دولار.



وقام المحافظ خلال لقائه بالمكلا اليوم الوكيل المساعد لمديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي، بتعميد المشاريع، مؤكداً على أهمية تنفيذها وفق البرنامج الزمني المحدّد والمواصفات الفنية المعتمدة.

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وقال المحافظ إن جميع مديريات المحافظة تحظى باهتمام السلطة المحلية، من بينها مديريات الشريط الصحراوي التي جرى اعتماد عدد من المشاريع لها في قطاع الكهرباء لتعويضها عن حرمان السنوات الماضية.

وتشمل المشاريع التي تم اعتمادها : "توريد وتنفيذ ربط منطقة حصن عامر ومنطقة الديسة أسفل رخية بمديرية رخية، وتوريد وتنفيذ ربط منطقة ربيعة بمديرية القطن، وتوريد وتنفيذ ربط منطقة الشرع والغيضة بمديرية حورة وادي العين، وتوريد وتنفيذ ربط منطقة القائمة بمديرية العبر، وتوريد وتنفيذ ربط شرق سنا (سوق حلة الى فضح) بمديرية السوم، وتوريد وتنفيذ ربط منطقة السور والوهد بمديرية العبر، وتوريد قواطع هوائية 33-11 ك.ف لمؤسسة الكهرباء بالوادي والصحراء، وتوريد مواد محطة التحويل 11-33ك.ف الصافق الخشعة بمديرية القطن، وتوريد محولات التوزيع 11-433,.-415,. ك.ف لمؤسسة الكهرباء، وتوريد محولات القدرة 13-11 ك.ف سعة 20 ميقا فولت أمبير لمؤسسة الكهرباء، وتوريد مواد شبكة الضغط المنخفض لمؤسسة الكهرباء، وتنفيذ مشروع استكمال 12 فصلاً دراسياً مع ملحقاته بمدرسة ثبي بمديرية تريم، واعتماد مشروع استكمال 12 فصلاً دراسياً مع ملحقاته بثانوية السويري بتريم، والأعمال الاستكمالية لرصف وتنسيق ساحات ثانوية تاربة للبنات بمديرية سيئون، وحفر وتجهيز بئرين بحقل دمّون بمديرية تريم وربطها بمنظومة الكهرباء.