حاكم دبي يأمر بالإفراج عن 874 نزيلاً بمناسبة حلول رمضان المبارك

الأربعاء 22 أبريل 2020

أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالإفراج عن 874 نزيلاً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



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وأوضح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن العفو يأتي في إطار حرص صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منح المشمولين بالعفو فرصة الانضمام إلى ذويهم في هذه المناسبة العطرة بكل ما تحمله من قيم الرحمة والإحسان والتسامح وفرصة كبيرة للتوبة والرجوع عن أخطاء اقترفها أناس في حق أنفسهم وأهلهم ومجتمعهم، لإعطائهم المجال لمعاودة الانخراط في المجتمع، ولإدخال البهجة والسرور على أبنائهم وإخوانهم وأسرهم في مناسبة جليلة لاسيما في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن.

وقد باشرت النيابة العامة في دبي التنسيق مع شرطة دبي والجهات المختصة لتنفيذ أمر العفو قبيل حلول الشهر الفضيل.