شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 435 حالة وفاة جديدة في إسبانيا بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:48 مساءً, 22 أبريل 2020 م المناطق - وكالات سجلت إسبانيا 435 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في زيادة طفيفة لليوم الثاني على التوالي، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 21 ألفاً و717 .

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد الإصابات بلغ أكثر 208 آلاف.

وكانت إسبانيا قررت تمديد إجراءات العزل حتى التاسع من مايو، مع تخفيفها بشكل طفيف ليتاح للأطفال الخروج قليلا ابتداءً من الأحد.

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