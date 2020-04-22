شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين: إصابة ألف من الكوادر الطبية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت إدارة الصحة بالفلبين اليوم الأربعاء أن أكثر من ألف من موظفي الرعاية الصحية أصيبوا بفيروس كورونا، فيما توفي 26 منهم بسبب المرض.

وقالت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روز فيرجير أن موظفي الرعاية الصحية المصابين وعددهم 1062، يمثلون 16 بالمئة من إجمالي عدد المصابين بالفلبين الذي يبلغ عددهم حتى اليوم الأربعاء .6710

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والرقم هو الأعلى في آسيا، طبقا لمنظمة الصحة العالمية، التي أشارت إلى أن متوسط معدل الإصابات بالمنطقة ما بين 2 و3 بالمئة.

وأضافت فيرجير أن معظم موظفي الرعاية الصحية المصابين بالفلبين أو 422 ،من الأطباء، يليهم 386 ممرضة.

والباقيون تقنيون في المجال الطبي وأطباء أشعة ومساعدون في مجال التمريض وموظفون إداريون في المستشفيات والعيادات.