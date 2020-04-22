شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجّل 168 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت المغرب اليوم 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3377 حالة. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن العدد الاجمالي للوفيات وصل إلى 149 شخصًا بعد تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، مبينة أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 398 شخصًا، فيما تم استبعاد 15569 حالة بعد الكشف المخبري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المغرب تسجّل 168 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.