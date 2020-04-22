انت الان تتابع روحاني: إيران ستبلي أفضل من الآخرين بعد تراجع سعر النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إن إيران لن تعاني مثل بقية الدول من تراجع سعر النفط بسبب أنها أقل اعتمادا مقارنة مع الآخرين على صادرات الخام.
وخرجت الولايات المتحدة من اتفاق نووي أُبرم مع إيران في 2018 وأعادت فرض عقوبات خنقت تجارة النفط لإيران، مما خفض صادرات الخام للدولة العضو في أوبك بأكثر من 80 بالمئة.
وقال روحاني خلال اجتماع نُقل على التلفزيون "نحن أقل تضررا من بقية الدول بفعل انخفاض سعر النفط بسبب أن اقتصادنا أقل اعتمادا على صادرات النفط".
انخفضت أسعار النفط مجددا اليوم الأربعاء، ونزل خام برنت لأقل مستوى منذ 1999 فيما تعاني السوق من تخمة هائلة وسط انهيار للطلب على كل شيء من البنزين إلى وقود الطائرات بسبب تفشي فيروس كورونا.
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