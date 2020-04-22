من هو مرشد مليشيات إيران في العراق ولبنان؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في مليشيا الحرس الثوري الإرهابي الإيراني، في يناير/ كانون الثاني الماضي بغارة أمريكية بالعراق، برز اسم القيادي في مليشيا حزب الله اللبناني محمد كوثراني، كحلقة وصل بين مليشيات إيران في العراق ولبنان، ونظام ولاية الفقيه بطهران.



وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة الماضية، مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل "أي معلومات عن أنشطة وشبكات وشركاء كوثراني، المتهم بالتنسيق بين مجموعات مؤيّدة لإيران في بغداد وبيروت.

Advertisements

ويحمل كوثراني الجنسيتين اللبنانية والعراقية، ومسجل لدى السلطات الرسمية في البلدين باسم "محمد كوثراني وجعفر الكوثراني"، ولديه قيود رسمية بتواريخ ميلاد في أعوام: 1945 و1959 و1961 بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية والتي أفادت بأنه مولود في مدينة النجف بالعراق.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه تم اختيار كوثراني لمهمة التنسيق بين مليشيات إيران في العراق ولبنان، بعد اجتماع عقد بين مليشيا حزب الله وقادة الجماعات المسلحة العراقية، بعد أيام فقط من اغتيال سليماني، لملء جانب من الفراغ الذي تركه اغتيال قائد فيلق القدس.

كان محمد كوثراني ظلا لقاسم سليماني ومن أبرز أذرعه خارج إيران، حتى بات مشاركا دائما لاجتماعات المليشيات المسلحة الموالية لإيران بالعراق.

ونال كوثراني ثقة سليماني للدرجة التي جعلته ينتقد المليشات المسلحة لفشلها في إنهاء الاحتجاجات الشعبية ضد حكومة بغداد.