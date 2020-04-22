دم الرهائن ينتقم.. تفاصيل اعتقال مغني الراب "الدباح جون" البريطاني الداعشي عبد الباري في إسبانيا

بات بإمكان أهل عدد من الرهائن، الذين سفكت دماؤهم على يديه أن يستريحوا بعد أن أعلنت الشرطة الإسبانية القبض على أحد أخطر عناصر داعش، دون أن تحدد هويته أو اسمه.



فقد أعلنت إسبانيا أمس القبض على 3 عناصر من داعش، ناشرة فيديو للاعتقال، مضيفة أن بينهم شخصًا ينتمى مولدًا للشرق الأوسط ومتطرفاً خطيراً. حسبما نشر موقع "العربية_نت".

من هو ؟

مصادر بريطانية أكدت لصحيفة الجارديان أن الرجل الخطير هذا هو عبدالمجيد عبدالباري البريطاني، البالغ من العمر 29 عاماً، والذي اشتهر كما "الذباح جون" بلقب "جزار أو ذباح داعش" ، بعد أن انضم إلى التنظيم الإرهابي عام 2013 في الرقة، قبل أن يهرب إلى تركيا عام 2015، ويتسلل بطريقة غير شرعية إلى الأراضي الإسبانية.

إلا أن لعبد الباري تاريخاً إرهابياً متأصلاً، فهو نجل عادل عبد الباري، الذي أدين سابقا بتفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا والتي أدت إلى مقتل 213 شخصا.



خلال حياته غرب لندن، مارس غناء "الراب" لفترة قصيرة، باسم Lyricist Jinn و L Jinny ، ضمن فرقة تحمل اسم "المثلث الأسود".

إلا أنه بعد الانغماس في التعاليم المتطرفة، ترك حياته وأصدقاءه السابقين. وغادر عائلته وخمسة أشقاء ليلتحق بمعقل داعش في الرقة في يوليو 2013.



سجل دموي

سجل الشاب العشريني تاريخاً شرساً ودموياً في صفوف داعش ما بين 2013 و2015.



وغالباً ما كان يظهر في منشورات وفيديوهات ملوحا برأس مقطوعة ومهدداً الغرب بعظائم الأمور.



خلط الإعلام كثيرا بينه وبين الذباح جون، إذ كان يعتقد أنهما الشخص عينه، قبل أن يتبين لاحقاً أن جون ما هو إلا محمد اموازي.



عرف عبد الباري جون الجزار و4 آخرين من فرقة "البيتلز" الدموية التي اشتهرت بذبح الرهائن وترويع المعتقلين، من خلال بعض الدوائر غرب لندن، ولكن الصحيفة البريطانية استبعدت أن يكون قد عمل معهم عن كثب في سوريا.



اختفى لسنوات عام 2015، فسادت تكهنات بأنه قُتل مع انهيار ما تقهقر ما يسمى بـ"الخلافة الداعشية" منذ أواخر عام 2015.



إلا أن مسؤولين بريطانيين طلبوا من السلطات التركية البحث عنه، بعد أن أفادت معلوماتهم باحتمال فراره إلى تركيا، إلا أن أنقرة أكدت أنها فقدت أثره بحلول أواخر عام 2015.



فرُجِح أن يكون قد استخدم طريق المهاجرين النشط آنذاك للهرب إلى وسط أوروبا عبر اليونان.

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إلى ذلك، أفادت معلومات بأن عبد الباري كان لديه صديقة إسبانية قابلها عبر الإنترنت عام 2017، لربما ساعدته بالوصول إلى البلاد.

كمامات للتخفي

يشار إلى أن الشرطة الإسبانية كانت أعلنت في بيانها أمس أن عناصر داعش الثلاثة احتجزوا أنفسهم في شقة وسط إجراءات إغلاق صارمة مفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، لكنهم كانوا "يقومون ببعض الجولات بشكل منفصل ودائما كانوا يرتدون كمامات لتجنب اكتشافهم".



وتمت التوقيفات في سيرو دي سان كريستوبال، وهو حي تاريخي في ألمرية عاصمة مقاطعة تسمى أيضاً ألمرية، وتشتهر بشوارعها الضيقة المليئة بالنوادي الليلية ومزيج من المباني القديمة والجديدة المؤدية إلى قصر القصبة في المدينة، وهو حصن بناه العرب في القرن العاشر. اعتقلت السلطات الإسبانية، مغني الراب البريطاني عبد المجيد عبد الباري، بتهمة الانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، والقتال في صفوفه في سوريا.

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ووفقا لتقرير صادر عن الأسوشيتد برس، ونقلا عن مصدرين مقربين من التحقيقات، فقد اعتقلت الشرطة الإسبانية مغني الراب عبد المجيد عبد الباري في جنوب إسبانيا الاثنين.

وكان يعتقد أن عبد المجيد هو نفسه الإرهابي "الجهادي جون"، عضو تنظيم داعش الذي ظهر في فيديو وهو يذبح الصحفي الأميركي جيمس فولي، غير أنه تبين لاحقا أن "الجهادي جون" هو في الأصل محمد اموازي، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وتصنّف السلطات الإسبانية عبد المجيد على أنه "واحد من أكثر المطلوبين خطورة في أوروبا، بسبب مساره الإجرامي في داعش وكذلك الخطر الكبير الذي يمثله".

وتعتقد الشرطة أن عبد المجيد، البالغ من العمر 29 عاما، كان في طريقه إلى موطنه في الشرق الأوسط عندما اعتقلته مع رجلين آخرين في شقة بمدينة ألميريا.

ومن المنتظر أن يمثل الرجال الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم أمام المحكمة في مدريد اليوم الأربعاء.

وكان عبد المجيد نشأ في لندن واستخدم أسماء "كاتب الأغاني جن" و"إل جني" أثناء مشواره كمغني راب، وأنجز أغنيات حول استخدام المخدرات والعنف وتجربته كطالب لجوء إلى بريطانيا.

ويعتقد أن عبد المجيد "شق طريقه" نحو التطرف بعد "تسليم" والده عادل عبد الباري إلى الولايات المتحدة عام 2012.

وكان والده عادل قد أدين بتهم تتعلق بتفجير سفارتي الولايات المتحدة في كل من كينيا وتنزانيا عام 1998، وهي التفجيرات التي أسفرت عن مقتل 224 شخصا، وحكم عليه بالسجن 25 عاما في العام 2015.

وفي العام 2014، نشرت صورة لعبد المجيد على موقع تويتر تظهره وهو يحمل رأسا بشرية مقطوعة.

وفي العام التالي، اعتقلت امرأة اسبانية اسمها ماريا ديل لوس أنجلوس كالا ماركيز في مدريد بينما كانت تحاول السفر إلى تركيا بجواز سفر مزور.

وكانت ماريا في طريقها إلى سوريا للالتقاء بعبد المجيد والزواج منه، حيث أشارت إلى أنها وقعت في حبه عندما كانت تتحدث معه عبر الإنترنت.

ووصف الخبير في الجماعات التطرفة بجامعة "كينغز كوليدج لندن" شيراز ماهر، عبد المجيد بأنه "كان عضوا في داعش وشارك بالتأكيد في جميع أنواع الفظائع التي ارتكبها التنظيم، وينبغي أن يواجه العقوبة على تلك الجرائم، ولكن في هذه المرحلة".