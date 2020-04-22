ام مراقبو ​وزارة الصحة​ وبمؤازرة عناصر من ​امن الدولة​ بجولة كشف على الملاحم ومسالخ الدواجن في صيدا، حيث تم تسطير إخطارات بحق خمسة منهم والطلب اليهم بالتشدد بتطبيق شروط ​السلامة العامة​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مراقبو وزارة الصحة جالوا على الملاحم ومسالخ الدواجن في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.