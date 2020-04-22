فريق من وزارة الاقتصاد جال في محال تجارية في الهرمل والقائمقام طلب التشدد في ضبط الاسعار

قام فريق من ​وزارة الاقتصاد​، وبمؤازرة شرطة ​بلدية الهرمل​، بجولة في المحال والمؤسسات التجارية للمواد الغذائية وشركات تعبئة ​الغاز​ في الهرمل للكشف على الصلاحية والتزام الربح المشروع. وبعد الاطلاع على فواتير الشراء طلب إلى التجار وضع تسعيرة واضحة على السلع وتسطير ​محاضر ضبط​ بالمخالفين. وأكد عناصر ​الشرطة​ إجراءات التعبئة العامة وإرشادات وقائية. وطلب قائمقام الهرمل طلال قطايا "ضرورة التشديد على ضبط أسعار اللحوم وسائر المواد الغذائية". وطلب من المراقبين "مواصلة الحملة في الهرمل ومحاسبة المخالفين أمام ​القضاء​".

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