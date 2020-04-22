النشرة: ناشطو "صيدا تنتفض" نظموا مسيرة سيارة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، انه نظم لليوم الثاني على التوالي، نظم ناشطو "صيدا تنتفض" ​مسيرة​ ​سيارة​ للمركبات التي تنتهي لوائح ارقامها بعدد مفرد تطبيقا لقرار ​وزارة الداخلية​، رفضا للأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

وقد انطلقت المسيرة من "ساحة الثورة" عند "تقاطع ايليا"، وجابت الشوارع الداخلية والاحياء، ورفع المشاركون فيها الاعلام اللبنانية، واطلقوا عنان ابواق سيارتهم، وهتافات اكدت "استمرار ​الانتفاضة​ والعودة الى ساحات الميدان بعد جائحة ​الكورونا​.