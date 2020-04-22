الحريري اتصل بجنبلاط وحمادة معزيا بضحايا مجزرة بعقلين

أجرى رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ اتصالا هاتفيا برئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ وقدم له تعازيه ب​ضحايا​ مجزرة ​بعقلين​ المدانة، معربا عن تعاطفه وتضامنه مع ذوي واهالي الضحايا اللبنانيين والسوريين ومع اهالي بعقلين عموما. كما اجرى الرئيس الحريري اتصالا مماثلا بالنائب ​مروان حمادة​ للغاية ذاتها. إضغط للمزيد

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