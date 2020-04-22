وفاة طفلين في انفجار قاروة غاز بمنزل في منطقة الدورة بالهرمل

ادى انفجار قارورة غاز في داخل منزل تقطنه عائلة سورية، في منطقة الدورة في الهرمل في شارع الثكنة، الى وفاة طفلين (تفحما) وأصيب 4 آخرون بينهم طفل في حال حرجة. وعمل الصليب الاحمر على نقل المصابين الى مستشفى البتول في الهرمل.
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