وفاة طفلين في انفجار قاروة غاز بمنزل في منطقة الدورة بالهرمل

ادى ​انفجار قارورة غاز​ في داخل منزل تقطنه عائلة سورية، في منطقة الدورة في ​الهرمل​ في شارع الثكنة، الى وفاة طفلين (تفحما) وأصيب 4 آخرون بينهم طفل في حال حرجة. وعمل ​الصليب الاحمر​ على نقل المصابين الى ​مستشفى​ البتول في الهرمل.

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