مستشفى سيدة المعونات أعلنت عن إستقبال مصاب بكورونا وهو بحالة حرجة جدًا

اعلن ​مستشفى سيدة المعونات الجامعي​ في جبيل في بيان انه "عطفا على بيانه الصادر امس والذي تضمن حصيلة مرضى 19 - COVID لديه، اعلنت ادارة المستشفى أنّه استقبل ليل أمس في قسم العناية الفائقة الخاص مريضا مصابا بالفيروس المذكور وهو بحالة حرجة جدًا ، وهو في العقد التاسع من العمر ويعاني من ضعف في القلب ويضع منظما للقلب (Pacemaker)، كما يعاني من قصور رئوي مزمن (BPCO et fibrose pulmonaire)".​​​​​

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