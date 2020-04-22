لفت النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "طالبت اليوم بتحويل ​جلسة مجلس النواب​ من جلسة تشريعية إلى جلسة مفتوحة لمناقشة الأوضاع المالية والمعيشية الطارئة ووضع خطة لضمان ​الأمن​ القومي الغذائي ولكن للأسف لم يتم التجاوب مع مطلبي .إننا أمام خطر وجودي ومجاعة تطرق أبوابنا وقد تطيح بمستقبل هذا البلد ومع الأسف الاهتمامات في مكان آخر".

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كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: نحن أمام خطر وجودي ومجاعة تطرق أبوابنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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