المفتي قبلان: لتثبيت سعر النقد الوطني والمحافظة على القيمة الشرائية لليرة

دعا رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ المسلمين الى "حسن التهيؤ لاستقبال ​شهر رمضان​"، مؤكدا أن "التقوى هي ابرز مقاصد ​الصوم​ التي تقتضي منا أن نتقي الله في عباده فنرحم بعضنا البعض ونبر الأيتام ونصل الارحام ونحفظ العائلات المستورة ونمد يد العون لكل محتاج وفقير فنكون سندا لكل الناس".

وهنأ المفتي قبلان الحكومة ال​لبنان​ية على "إنجازها في محاصرة جائحة ​الكورونا​"، مثنياً على "جهود ​وزارة الصحة​ وكل الفرق الطبية والجهات المعنية العاملة على تنفيذ التعبئة العامة"، داعياً المواطنين الى "الامتثال الى توجيهات وإجراءات الحكومة للقضاء على تفشي الفيروس المستجد".

ورأى أن "لبنان المنهك في اقتصاده والمستهدف من العدو الصهيوني يحتاج الى تعاون المخلصين من أبنائه في مواجهة جائحة الكورونا والنهوض ب​الاقتصاد​ الوطني والتصدي للتهديدات والاعتداءات الصهيونية"، مطالبا اللبنانيين "بالتضامن الوطني ودعم جهود الحكومة في استعادة ​المال​ العام المنهوب والافراج عن أموال المودعين في ​المصارف​، تمهيداً لإطلاق خطة اقتصادية إنقاذيه تستعيد الحكومة من خلالها ثقة كل اللبنانيين وترسم نهجاً اصلاحياً شفافاً لا مكان فيه للفساد و​المحاصصة​ والصفقات المشبوهة، واولى الخطوات المطلوبة من الحكومة هي تثبيت سعر النقد الوطني والمحافظة على القيمة الشرائية لليرة اللبنانية".

