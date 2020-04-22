مجلس النواب صدق اقتراح قانون تعليق أقساط الديون والإستحقاقات المالية

أفادت مراسلة "النشرة" أن ​المجلس النيابي​، صدق في جلسته المنعقدة في ​قصر الأونيسكو​ اقتراح قانون يرمي الى تعليق أقساط الديون والإستحقاقات المالية لدى المصارف وكونتوارات التسليف المقدم من النائب ​آلان عون​، وطلب النائبي نعمة إفرام و​ياسين جابر​ تصفير الفوائد.

كما أعلن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​ أنه مع الاقتراح، وشدد رئيس عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​ على ضرورة وجود خطة اقتصادية شاملة.

كما أحيل الى ​اللجان النيابية​، إقتراح قانون يرمي الى حفظ حق عاملين في المؤسسات العامة عند حلها أو ضمها، وأحيل الى اللجان اقتراح يرمي الى تحديد ​الفائدة​ المرجعية لدى ​المصارف اللبنانية​ المقدم من نواب ​التيار الوطني الحر​.

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ولفت النائب جبران باسيل الى أن "الدولار يرتفع وسنصل الى الإنهيار"، داعيا الحكومة الى الإسراع في إنجاز الخطة الإقتصادية".

فرد بري قائلا: "الخطة ستنجز وستحال الى المجلس النيابي"، فشدد باسيل على أنه "إذا لم تستطع الحكومة القيام بذلك فالمجلس يستطيع اصدار القوانين"، وعلق تعميم حاكم مصرف لبنان بالقول: "لا الحاكم ولا المصرف يستطيعون أن يسوقوا سياسات بعيدة عن الحكومة ونطلب منها الإستعجال بالخطة".

وبعد المناقشة سقط الإقتراح.