أمن الدولة: مصادرة مولد كهربائي في صحراء الشويفات

أعلنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ عن مصادرة مولد كهربائي في ​صحراء​ الشويفات لصاحبه (ط. ع) لمخالفته قرارات ​وزارة الاقتصاد​، وتعيين ​بلدية الشويفات​ حارسا قضائيا عليه، وذلك بناء لاشارة ​القضاء​. إضغط للمزيد

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