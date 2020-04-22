تعميم لمصرف لبنان قضى بتعديل قرار التسهيلات الممنوحة من المركزي للمصارف والمؤسسات المالية

صدر عن ​مصرف لبنان​ تعميم وسيط رقم 552، موجه الى ​المصارف​ والمؤسسات المالية، قضى بتعديل القرار الوسيط رقم 13222 تاريخ 22/4/2020 المتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 (التسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المالية) المرفق بالتعميم الاساسي رقم 23. وفيما يلي نص التعميم:

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