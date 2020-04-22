إسقاط صفة العجلة عن اقتراح قانون يقضي برفض التنازل عن سندات اليوروبندز إلى الخارج

أسقط ​مجلس النواب​ صفة العجلة عن اقتراح قانون يقضي برفض التنازل عن سندات اليوروبند إلى الخارج والذي قدمه النائب ​شامل روكز​. كذلك احيل الى اللجان اقتراح يتعلق بتنظيم مهنة الصيرفة، واقتراح القانون المقدم من النائب ميشال ضاهر لالغاء السرية المصرفية. وقد سحبت عدة اقتراحات من بينها الغاء وزارة المهجرين المقدم من النائبين ماريون عون وبلال عبد الله. وأقر المجلس القانون المتعلق بتعليق اقساط الديون والاستحقاقات المالية لدى المصارف وكونتوارات التسليف لمدة ستة اشهر من تاريخ نشره.

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