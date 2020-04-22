بلدية رياق: نطلب ممن خالط الحالتين المصابتين بكورونا الحجر المنزلي لمدة اسبوعين

أكدت ​بلدية رياق​ ​حوش حالا​ قضاء زحلة أنه "نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وبنتيجة الفحوص التي أجريت والتي تثبت بموجبها وجود حالتين مصابتين ب​فيروس كورونا​، تواصلت ​البلدية​ مع الأجهزة المختصة وطبيب ​القضاء​ لمتابعة الحالتين وتم نقلهما الى ​مستشفى​ الرئيس الهراوي للعلاج وقد تم ابلاغ المقربين منهم بضرورة ​الحجر المنزلي​ الالزامي".

وطلبت من جميع المواطنين الذين كانوا على احتكاك مباشر معهم "الحجر المنزلي و لمدة أسبوعين و ذلك حرصا على سلامة أبناء بلدتنا ولمنع انتشار الفيروس".

وطلبت من "جميع ابناء البلدة الاتصال على الخط الساخن 081905 /76 التابع للبلدية للتبليغ عن أي حالة مع توخي اقصى درجات السلامة والالتزام بقرارات ذات الصلة الصادرة عن ​مجلس الوزراء​".