أكدت بلدية رياق حوش حالا قضاء زحلة أنه "نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وبنتيجة الفحوص التي أجريت والتي تثبت بموجبها وجود حالتين مصابتين بفيروس كورونا، تواصلت البلدية مع الأجهزة المختصة وطبيب القضاء لمتابعة الحالتين وتم نقلهما الى مستشفى الرئيس الهراوي للعلاج وقد تم ابلاغ المقربين منهم بضرورة الحجر المنزلي الالزامي".
وطلبت من جميع المواطنين الذين كانوا على احتكاك مباشر معهم "الحجر المنزلي و لمدة أسبوعين و ذلك حرصا على سلامة أبناء بلدتنا ولمنع انتشار الفيروس".
وطلبت من "جميع ابناء البلدة الاتصال على الخط الساخن 081905 /76 التابع للبلدية للتبليغ عن أي حالة مع توخي اقصى درجات السلامة والالتزام بقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية رياق: نطلب ممن خالط الحالتين المصابتين بكورونا الحجر المنزلي لمدة اسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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