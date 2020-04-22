ارتفاع عدد الحالات الحرجة بكورونا في مستشفيات طهران

أفاد مركز الطوارئ الإيراني، بارتفاع عدد مراجعي ​المستشفيات​ في العاصمة ​طهران​ جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد.

وأكد رئيس المركز أن المصابين بفيروس كورونا في طهران مؤخرا يراجعون المستشفيات "وهم بحالة صحية حرجة ويتم نقلهم مباشرة إلى غرف العناية المركزة".

وكانت ​وزارة الصحة​ أعلنت، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 5297 شخصا، وعدد الإصابات إلى 84802 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن "عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 60965 شخصا، ووصفت حالة 3357 مصابا بالفيروس بالحرجة".