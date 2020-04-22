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ارتفاع عدد الحالات الحرجة بكورونا في مستشفيات طهران

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أفاد مركز الطوارئ الإيراني، بارتفاع عدد مراجعي ​المستشفيات​ في العاصمة ​طهران​ جراء الإصابة ب​فيروس ​ المستجد.

وأكد رئيس المركز أن المصابين بفيروس كورونا في طهران مؤخرا يراجعون المستشفيات "وهم بحالة صحية حرجة ويتم نقلهم مباشرة إلى غرف العناية المركزة".

وكانت ​وزارة الصحة​ أعلنت، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 5297 شخصا، وعدد الإصابات إلى 84802 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن "عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 60965 شخصا، ووصفت حالة 3357 مصابا بالفيروس بالحرجة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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