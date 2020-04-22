الكرملين يدعو لانتظار تطبيق صفقة "أوبك+"

رأى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحافيين، إن "الوضع المرتبط بأسعار النفط العالمية ليس بالسهل، لكن يجب الإنتظار وعدم تقيم سوق النفط بناء على ما تشهده في يوم أو أسبوع واحد".

ودعا إلى انتظار دخول تخفيضات الإنتاج حيز التنفيذ، مشيرا الى أنه "يجب علينا انتظار تطبيق صفقة (أوبك+) قبل اتخاذ أية تدابير إضافية".

وتأتي التصريحات في وقت تعاني فيه سوق النفط من تخمة زائدة وهبوط في الطلب العالمي على النفط جراء جائحة كورونا، حيث اتخذت دول العالم إجراءات للحد من انتشار الفيروس، ما أثر بشكل سلبي على الأنشطة الاقتصادية.