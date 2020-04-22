صحيفة اسبانية: استقالة عمدة بادالونا بعد انتهاكه الحجر بسبب السكر

اشارت صحيفة "إل-باييس" الإسبانية الى أن "عمدة بلدية بادالونا، أليكس باستور، استقال من منصبه بعدما ألقي القبض عليه من قبل السلطات المحلية وهو بحالة سكر شديد ومنتهكا قانون منع التجول في المدينة".
وجاء إعلان الإستقالة على لسان أحد نوابه، روبن جويهارو، الذي قال أن باستور وجه إليه رسالة الاستقالة بعد أن تم اعتقاله.
وأشار المتحدث باسم السلطات المحلية موسوس ديسكوادرا، إلى أنه "تم اعتقال عمدة بادالونا بعدما ألقي القبض عليه في السيارة وهو مخمور ورفض الخضوع لاختبار الكحول".
وأضاف المتحدث: "العمدة خرق قانون حظر التجول والحجر المنزلي المطبق في البلدة وهذا يعد مخالفة وسيتم محاسبته وفق القانون".
وبدأت إسبانيا في تخفيف إجراءات الإغلاق العام الصارمة التي أبقت الناس في المنازل لأكثر من شهر وعطلت النشاط الاقتصادي.
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