السلطات الصحية في ألمانيا تعلن أنها ستبدأ تجارب سريرية أولى للقاح ضد كورونا

أعلنت السلطات الصحية ​الفدرالية​ في ​ألمانيا​ أن شركة "بيونتيك" التي مقرها في ماينز والمرتبطة بمختبر بفايزر الأميركي، ستباشر تجارب سريرية أولى على لقاح ضد ​فيروس كورونا​ المستجد.

وقال معهد بول إيرليخ على موقعه الإلكتروني إن هذه التجارب ستشمل في مرحلة أولى مئتين من المتطوعين الأصحاء تراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما، موضحا أنها تشكل "الاختبار الرابع على ​الإنسان​" في ​العالم​، في سياق البحث عن لقاح ضد مرض كوفيد-19.