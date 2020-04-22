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السلطات الصحية في ألمانيا تعلن أنها ستبدأ تجارب سريرية أولى للقاح ضد كورونا

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أعلنت السلطات الصحية ​الفدرالية​ في ​ألمانيا​ أن شركة "بيونتيك" التي مقرها في ماينز والمرتبطة بمختبر بفايزر الأميركي، ستباشر تجارب سريرية أولى على لقاح ضد ​فيروس ​ المستجد.

وقال معهد بول إيرليخ على موقعه الإلكتروني إن هذه التجارب ستشمل في مرحلة أولى مئتين من المتطوعين الأصحاء تراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما، موضحا أنها تشكل "الاختبار الرابع على ​الإنسان​" في ​العالم​، في سياق البحث عن لقاح ضد مرض كوفيد-19.

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