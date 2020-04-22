ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في اسبانبا إلى 208389

اعلنت ​وزارة الصحة​ الاسبانية ارتفاع عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ في اسبانبا إلى 208389 بعد تسجيل 4211 إصابة إضافية، وتم تسجيل 435 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أعلن في وقت سابق من اليوم أن حكومته تعتزم البدء في إنهاء إجراءات العزل العام المتعلقة بفيروس كورونا في النصف الثاني من شهر أيار.

كما أوضح رئيس الوزراء الإسباني في جلسة برلمانية سيطلب خلالها من النواب تمديد ​حالة الطوارئ​ حتى التاسع من أيار انه سيتم تخفيف القيود ببطء وبالتدريج لضمان سلامة المواطنين".