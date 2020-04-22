بيسكوف: الادعاءات المتعلقة بالأصل الاصطناعي لكوفيد 19 غير مثبتة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ​دميتري بيسكوف​، أن جميع الادعاءات المتعلقة بالأصل الاصطناعي لـ"كوفيد - 19"، غير مثبتة، في حين لا توجد معلومات كافية لاستخلاص أي استنتاجات.

وأوضح انه "الآن في كل مرة يظهر فيها ممثل أو خبير يؤكد أو يعطي تلميحات حول المنشأ الاصطناعي للفيروس، وفي وقت واحد يظهر ممثلان أو خبيران يستبعدان الأصل الاصطناعي للفيروس. لذلك، كلاهما يتحدثان بشكل غير مؤكد على الإطلاق. بينما على الأرجح لا تتوفر لدينا معلومات كافية للخروج بأي استنتاجات".

منذ ظهور الفيروس التاجي في ​ووهان​، في نهاية كانون الأول من العام الماضي، نشر في وسائل الإعلام وعلى المواقع الإلكترونية احتمالات مختلفة تؤكد أن انتشار الفيروس التاجي القاتل، يمكن أن يكون مرتبطا بمختبر سري .