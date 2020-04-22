ألمانيا ستبدأ تجارب سريرية أولى للقاح ضد كورونا

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أعلنت السلطات الصحية الفدرالية في ألمانيا الأربعاء أن شركة "بيونتيك" التي مقرها في ماينز والمرتبطة بمختبر بفايزر الأميركي، ستباشر تجارب سريرية أولى على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

واوضحت السلطات المعنية ان هذه التجارب تشكل "الاختبار الرابع على الإنسان" في العالم، في سياق البحث عن لقاح ضد مرض كوفيد-19.

وقال معهد بول إيرليخ على موقعه الإلكتروني إن هذه التجارب ستشمل في مرحلة أولى مئتين من المتطوعين الأصحاء تراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما، موضحا ان مراحل اخرى من الاختبارات ستجري على متطوعين اخرين في الاشهر المقبلة.

واعتبر المعهد ان "الاختبار على الانسان يشكل مرحلة مهمة على طريق تطوير لقاحات آمنة وفاعلة ضد كوفيد-19 سواء لسكان المانيا او خارجها".

ويتوقع ان تجري بفايزر بدورها تجارب سريرية في الولايات المتحدة حين توافق السلطات الصحية على ذلك، وفق ما افادت "بيونتيك" التي كانت متخصصة حتى الان في السعي الى ايجاد علاجات للسرطان.

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واورد معهد بول ايرليخ ان هذه التجارب الاولى في المانيا تهدف الى "تحديد مدى القابلية العامة للقاح الذي يتم اختباره وقدرته على توفير رد مناعي" على الفيروس.

وثمة 150 برنامجا حاليا في العالم تهدف الى تطوير لقاحات للتصدي لفيروس كورونا.

إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في ألمانيا

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