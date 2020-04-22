شمال سيناء تستعد لشهر رمضان بـ 25 منفذًا للسلع الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم :

أعلنت محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، انتهاء استعدادات استقبال شهر رمضان الكريم، وافتتاح 25 منفذًا لبيع السلع بأسعار مخفضة بجميع مدن المحافظة.

وأكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، خلال اجتماع عقده مع الإدارات المختصة، تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية فى كل مجلس مدينة ومديرية، وربطها بغرفة العمليات المركزية للعمل على مدار 24 ساعة يوميًا.

وقال فتحي راشد وكيل وزارة التموين والتجارة بشمال سيناء، إنه جرى توفير كميات كافية من الدقيق والزيت والسكر، علاوة على حصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان المبارك.