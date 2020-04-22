إصابة 25 شخصًا ومصرع آخرين في انقلاب أتوبيس بصحراوي المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد النادي:

لقي عدد من الأشخاص مصرعهم فيما أصيب 25 آخرين، إثر تعرضهم لحادث سير خلال استقلالهم أتوبيس بمحافظة المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي"الجيش" بحري كمين الشيخ فضل بمدينة مغاغة، وأسفر الحادث عن سقوط 25 مصابًا فيما يجري حصر عدد الوفيات.

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انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن إصابة كل من محمد رشدي سليمان، 32 عامًا، وابنيه يوسف عمره عام، عائشة عمرها عامين، مؤمن عبدالستار 15 عامًا، هاجر محمد 51 عامًا، ملك عيد 12 عامًا، مريم أحمد 15 عامًا، مي سعد 20 عامًا، فهد عماد 13 عامًا، عماد سعد 21 عامًا، سلمي يسري 19 عامًا، هلال صلاح 35 عامًا، مؤمن محمود 33 عامًا.

كما أصيب كل من آيات عبد لستار 30 عامًا، عبدالستار سليمان 82 عامًا، ريهام عبدالستار 13 عامًا، رانيا محمود 5 سنوات، حفصة عبدالستار 20 عامًا، روحية محمد 60 عامًا، يوسف محمود 21 عامًا، محمود عبدالستار 35 عامًا، وحيد محمد 30 عامًا، نسمة سعد 35 عامًا، سعد عثمان 60 عامًا، وشخص مجهول والعنوان.

جرى الدفع بـ 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيي التكامل بالشيخ فضل ومغاغة العام، وتحرر محضر بالواقعة، ورفع رجال المرور آثار الحادث.