صورة / صحيفة: أطبّاء أصيبوا بكورونا تتحوّل بشرتهم إلى سوداء ...

نقلت صحيفة "ديلي ميل" بيانات عن طبيبين صينيّين تحولت لون بشرة وجههما إلى سوداء بعد إصابتهما بكورونا في جانفي الماضي.

وحسب الصحيفة، أصيب الطبيبان "يي فان" و"هو ويفينغ" يبلغ كلاهما 42 عاما، أثناء علاجهما المرضى في مستشفى ووهان.

وقال طبيبهم لي شوشينغ لوسائل الإعلام الصينية، إن لون بشرتهما غير الطبيعي ناتج عن إختلالات هرمونية بعد أن تضررت الكبد بسبب الفيروس.

وتم وضع الطبيب يي على جهاز التنفس الإصطناعي "ECMO" لمدة 39 يوما، بعد إصابته في 18 جانفي الماضي.

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وجهاز "ECMO" عبارة عن أداة تقوم بوظائف القلب والرئتين عبر ضخ الأوكسجين في الدم.

وأشار المريض يي في مقابلة مع قناة "CCTV"، في المستشفى، أن صحته تحسنت إلى حد كبير وأضاف أنه يمكنه أن يتحرك في السرير بشكل طبيعي، لكنه لا يزال يكافح من أجل المشي بشكل مستقل.

وأشار إلى أنه شعر بالخوف عندما إستيقظ لأول مرة وشاهد لون وجهه، كما أكد أنه تغلب على العقبة النفسية الآن.

أما بالنسبة للدكتور هو الذي يعمل إختصاصي مسالك بولية، فحالته خطيرة كما عبر الطبيب الذي يعالجه عن قلقه بشأن صحته العقلية.

وكان هو آخر مريض وضع على جهاز تنفس من 7 فيفري إلى 22 مارس وإستعاد قدرته على الكلام في 11 أفريل الجاري.