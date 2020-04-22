منظمة الصحة العالميّة: فيروس "كورونا" على الأرجح حيواني الأصل ولا دليل على تخليقٍ معملي

وكالات- قالت منظمة الصحة العالمية اليوم، الثلاثاء 21 أفريل 2020، إن جميع الأدلة المتوفرة تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد نشأ في خفافيش بالصين في أواخر العام الماضي ولم يتم تخليقه أو إنشاؤه في معمل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في الأسبوع الماضي إن إدارته تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس خرج من معمل في مدينة ووهان بوسط الصين.

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وقالت المتحدثة بإسم منظمة الصحة العالمية، فضيلة الشايب في إفادة صحفية في جنيف "جميع الأدلة المتوفرة تشير إلى أن للفيروس أصلا حيوانيا وأنه ليس فيروس تم تخليقه أو إنشاؤه في معمل أو مكان آخر".

وأضافت "من المرجح أن الفيروس من أصل حيواني". ومضت المتحدثة تقول "من غير الواضح كيف إنتقل الفيروس عبر السلالات إلى البشر لكن من المؤكد أنه كان هناك مستضيف حيواني وسيط إنتقل منه".