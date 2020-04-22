وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق عبد الرحيم الكيب

وكالات- أفادت وسائل إعلام ليبية بوفاة رئيس الوزراء الأسبق عبد الرحيم الكيب اليوم، الثلاثاء 21 أفريل 2020، وذلك عن عمر ناهز 70 عاما. وذكر موقع "بوابة الوسط" الإخباري الليبي أن الكيب توفي إثر نوبة قلبية. Advertisements وشغل الكيب منصب أول رئيس حكومة إنتقالية في ليبيا عام 2011 بعد الإطاحة بالعقيد معمر القذافي.

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