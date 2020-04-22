العراق.. قطعة أرض ومكافأة مادية لكل طبيب يشخص حالة إصابة بكورونا

أعلن مدير دائرة صحة الكرخ في بغداد، جاسب الحجامي، اليوم الأربعاء، تخصيص حوافز مادية مغرية للأطباء والفرق التي تقوم برصد فيروس كورونا والعاملين في ردهات الطوارئ والمختبرات.

وقال الحجامي في كتاب موجه للدوائر التابعة لصحة الكرخ "لغرض التشجيع على رصد الإصابات بفيروس كورونا تقرر إحالة اسم كل طبيب يتمكن من

تشخيص أي حالة اصابة بالمرض إلى دائرتنا-مكتبنا لغرض إدراج اسمه من ضمن قوائم الأسماء التي سوف ترفع لغرض الحصول على قطعة أرض سكنية ومكافأة مادية".

وأضاف: "يمنح الطبيب المذكور كتاب شكر وتقدير عن كل حالة شخصت في دائرتنا، وعلى

كافة الأطباء التعامل مع كل حالة مشتبه بها على أنها حالة إصابة بفيروس كورونا حتى يتبين العكس بالفحوصات المختبرية والشعاعية أو أي فحص أخر معتمد".

وتابع الحجامي: "هناك أسماء سيتم رفعها حسب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسيتم التنسيق لشمول أكبر عدد من المجاهدين، ومن ضمنهم من يقوم بالرصد الفعال والعاملين في ردهات الطوارئ والمختبرات ومن مختلف العناوين، من عامل الخدمة إلى مدير المستشفى".