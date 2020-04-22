الصحة العالمية: غالبية الناس معرضون للإصابة بكورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا يزال محدقا بنسبة كبيرة من سكان العالم، إذا ما خفت إجراءات التباعد الاجتماعي التي تطبقها العديد من الدول وفقا لموقع روسيااليوم.
وجاء في بيان للمنظمة أن "النتائج الأولية لمسوحات سيرولوجية عالمية تشير إلى أن نسبة السكان الذين أصيبوا بـ"كوفيد-19" حتى الآن ربما تكون ضئيلة حتى فيالمناطق الأكثر تضررا، وعليه فإن غالبية الناس لا تزال عرضة للإصابة بالفيروس، إذا تم تخفيف تدابير التباعد البدني بطريقة غير منضبطة".
وحتى صباح الأربعاء، أصاب فيروس كورونا أكثر من مليونين و558 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 177 ألفا، وتعافى أكثر من 695 ألفا.
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