بسبب كورونا.. أمير الكويت يعتذر عن استقبال المهنئين بشهر رمضان

أعلن الديوان الأميري الكويتي اعتذار أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، عن عدم استقبال المواطنين والمقيمين للتهنئة بحلول شهر رمضان لهذا العام.
وبحسب وكالة "كونا" الكويتية، نقل الديوان الأميري إلى المواطنين والمقيمين، تهاني أمير البلاد، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، مشيرا إلىأن "سبب عدم استقبال المواطنين والمقيمين هو التزام الأمير بتعليمات السلطات الصحية"، ونظرا للظروف الصحية الراهنة التي تمر بها البلاد ودول العالم أجمع من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
وقرر مجلس الوزراء الكويتي، أمس الثلاثاء، تمديد تعليق العمل في جميع مؤسسات الدولة اعتبارا من الـ26 من أبريل الجاري حتى الـ28 من مايو المقبل، إضافة إلى زيادة عدد ساعات حظر التجوال، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة الصحة في الكويت، أمس الثلاثاء، تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2080 حالة.
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