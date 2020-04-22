ارتفاع عدد مصابي كورونا في الكويت لـ2248 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تأكيد إصابة 168 حالة جديدة، وتسجيل 31 حالة شفاء، وحالتين وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجدّ COVID19، ليصبح إجمالي عدد الحالات 2248 حالة.

وأشارت الوزارة الى تسجيل حالتي وفاة جديدتين مصابة بفيروس كورونا لمقيم من الجنسية الهندية بعمر 75 عاما وكان يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة منذ 6 أيام، ولمقيم آخر من

الجنسية الهندية أيضا بعمر 57 عاما وكان يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة منذ 7 أيام ليرتفع بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 13 حالة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند، خلال المؤتمر الصحافي الدوري الذي تعقده الوزارة للإعلان عن آخر مستجدات فيروس