ارتفاع عدد مصابي كورونا في الكويت لـ2248 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تأكيد إصابة 168 حالة جديدة، وتسجيل 31 حالة شفاء، وحالتين وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجدّ COVID19، ليصبح إجمالي عدد الحالات 2248 حالة.
وأشارت الوزارة الى تسجيل حالتي وفاة جديدتين مصابة بفيروس كورونا لمقيم من الجنسية الهندية بعمر 75 عاما وكان يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة منذ 6 أيام، ولمقيم آخر منالجنسية الهندية أيضا بعمر 57 عاما وكان يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة منذ 7 أيام ليرتفع بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 13 حالة.
وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند، خلال المؤتمر الصحافي الدوري الذي تعقده الوزارة للإعلان عن آخر مستجدات فيروسكورونا في البلاد، بأن الحالات المرتبطة بالسفر هي لـ 6 كويتيين، أما الحالات المخالطة 145 حالة وهي: 5 لكويتيين و80 الهند و21 مصر و10 بنغلادش و6 باكستان و5 نيبال و4 سورية و3 الفلبين و3 "بدون" و2 سريلانكا و1 السعودية و1 بنين و1 اليمن و1 إيران و1 لبنان و1 الأردن وأشار إلى تسجيل 17 حالة تحت التقصي وهي: 7 لكويتيين و6 مصر وحالة لكل من الجنسيات التالية الأردن والفلبين وسورية وبنغلادش.
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