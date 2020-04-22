شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في سنغافورة ارتفاعا بأكثر من ألف حالة جديدة لليوم الثالث على التوالي، ليتجاوز اليوم مجموع الاصابات فيها عتبة الـ10 آلاف.
وأكدت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الأربعاء،تسجيل 1016 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات 10141 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 75% من مجموعالإصابات بالعدوى في البلاد سجلت في مساكن العمال الأجانب التي فرضت السلطات عزلة تامة عليها.
وسجلت السلطات الصحية السنغافورية الاثنين والثلاثاء الماضيين 1426 و1111 إصابة جديدة بالفيروس على التوالي.
وأعلنت حكومة سنغاقورة أمس عن تمديد حالة الإغلاق الجزئي المفروض للحد من انتشار كورونا حتى أول يونيو القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر بقفزة كبيرة ثالثة على التوالي.. سنغافورة تتجاوز عتبة الـ10 آلاف إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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