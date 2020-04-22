بقفزة كبيرة ثالثة على التوالي.. سنغافورة تتجاوز عتبة الـ10 آلاف إصابة بكورونا

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في سنغافورة ارتفاعا بأكثر من ألف حالة جديدة لليوم الثالث على التوالي، ليتجاوز اليوم مجموع الاصابات فيها عتبة الـ10 آلاف.

وأكدت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الأربعاء،

تسجيل 1016 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات 10141 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 75% من مجموع

الإصابات بالعدوى في البلاد سجلت في مساكن العمال الأجانب التي فرضت السلطات عزلة تامة عليها.

وسجلت السلطات الصحية السنغافورية الاثنين والثلاثاء الماضيين 1426 و1111 إصابة جديدة بالفيروس على التوالي.

وأعلنت حكومة سنغاقورة أمس عن تمديد حالة الإغلاق الجزئي المفروض للحد من انتشار كورونا حتى أول يونيو القادم.