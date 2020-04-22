بولندا.. الإصابات بفيروس كورونا تتخطى الـ10 آلاف

أعلنت وزارة الصحة في بولندا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بكورونا في البلاد، متخطيا حاجز الـ10 آلاف إصابة.
جاء في بيان الوزارة: "ارتفع عدالمصابين في البلاد إلى 10034 شخصا وبلغ إجمالي الوفيات 404.
وكانت الحكومة بدأت يوم الاثنين الماضي فيتخفيف بعض القيود الاحترازية المفروضة في البلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
في سياق متصل، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم، 2568258، وإجمالي الوفيات 177501، بحسب آخر إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
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