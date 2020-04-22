عاجل.. 5حالات شفاء جديدة و4 وفيات ترفع حصيلة ضحايا كورونا إلى149

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، إلى 398 حالة، بعد تسجيل 5 حالات شفاء جديدة، ما يجعل نسب الشفاء تشكل 11,8%.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 149 حالة، بعد تسجيل 4 حالات جديدة واحدة، خلال الـ16 ساعة الماضية، فيما استقرت نسبة الوفيات في 4.4 بالمائة من إجمالي عدد المصابين.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 3377 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، بعد تسجيل 168 حالة جديدة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 15569 حالة.

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ووفقا للأرقام ذاتها فقد أجرت مختلف المختبرات الوطنية خلال الساعات الماضية ما مجموعه 846 تحليلا، ما رفع إجمالي عدد التحاليل منذ بد الازمة إلى 18946 تحليلا.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.