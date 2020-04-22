إسبانيا تسجل 435 وفاة بكورونا ورئيس الحكومة يعلن موعد تخفيف إجراءات العزل

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل 435 حالة وفاة جديدة، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ما يرفع العدد الإجمالي إلى 21 ألفا و717 حالة.

وحسب أرقام رسمية لايزال أزيد من 100 ألف شخص يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات، ومراكز العناية، بينهم أكثر من 7 آلاف، و700 شخص حالتهم حرجة، فيما أعلن عن شفاء 85 ألف شخص، من إجمالي 208 آلاف شخص، اكتشفت إصابتهم بالمرض منذ بدء الأزمة.

وأعلنت الحكومة الإسبانية أنها تعتزم البدء في إنهاء إجراءات العزل العام، المتعلقة بفيروس كورونا، في النصف الثاني من شهر ماي المقبل.

وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيز، اليوم، في جلسة برلمانية سيطلب خلالها من النواب تمديد حالة الطوارئ حتى التاسع من ماي المقبل، إنه سيتم تخفيف القيود ببطء، وبالتدريج لضمان سلامة المواطنين، وأن السلطات سترفع قيود كورونا تدريجيا بدءً من 15 من شهر ماي المقبل.

وفي سياق متصل، رجح سانتشيز عقد أول اجتماع للاتحاد الأوربي، يوم غد الخميس، بشأن تقديم مساعدات جراء فيروس كورونا.

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وفرضت إسبانيا، ثاني دولة في العالم بعد أمريكا من حيث عدد الإصابات بالفيروس، إجراءات العزل العام للمرة الأولى في 14 مارس الماضي.

وكانت إيطاليا ثالث دولة في قائمة الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا، قد أعلنت هي الأخرى، أمس الثلاثاء، عن البدء بتخفيف إجراءات العزل العام اعتبارا من 4 ماي، مع اتباع أقصى درجات الحيطة، والحذر.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم، 2568258، وإجمالي الوفيات 177501.

واحتلت الولايات المتحدة الصدارة في القائمة بـ852306 إصابات، ثم إسبانيا – 204178، وإيطاليا – 183975، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.