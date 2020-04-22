وفاة زوجة دركي جراء إصابتها بفيروس كورونا وإخضاع زوجها للحجر الصحي بالعرائش

سجلت مدينة العرائش مساء يوم الثلاثاء، حالة وفاة جديدة لسيدة جراء بإصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأفاد مصدر طبي ل”اليوم 24″، أن المعنية بالأمر وهي زوجة دركي توفيت بعد تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ، ليتم إخضاعها للتحليل، قبل أن يتم اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا.

وحسب ذات المصدر، فإن الفقيدة كانت تعاني قيد حياتها من مرض عضال، الأمر الذي أثر على مناعتها وعجل بوفاتها.

وقد جرى وضع زوج المعنية تحت الحجر الصحي بمستشفى لالة مريم بمدينة العرائش، في انتظار ظهور نتيجة التحاليل المخبرية التي خضع لها.

وبهذا يكون إقليم العرائش قد سجل ثالث حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، و 3 حالات شفاء، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 73 حالة، حسب ما أعلنت عنه المندوبية الجهوية لوزارة الصحة.