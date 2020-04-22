الحكومة الاسبانية “تحدد” أثمنة الكمامات في 10 دراهم

حددت الحكومة الاسبانية أثمنة الكمامات لتجنب مضاعفات السوق السوداء، مبرزة في السياق ذاته، في وفق إفادة صحيفة “ماركا”، أن أثمنتها لا يمكن أن تتجاوز 10 دراهم.
وشدد المصدر ذاته على كون الأيام الأولى لانتشار فيروس “كورونا” المستجد بالجارة الشمالية للمغرب عرفت العديد من المشاكل على مستوى الصيدليات، والتي زاد الرفع من قيمة الكمامات من حدتها.
وأوضح المصدر نفسه أن تحديد الحكومة الاسبانية لأثمنة الكمامات جاء بهدف الحيلولة دون الزيادة في أثمنتها وتفادي الاتجار فيها، حتى تكون في متناول الجميع وبأثمنة في المتناول.
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