طقس الأربعاء.. نزول أمطار مع سحب ضبابية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تنزل بقايا من أمطار بأقصى الشمال الغربي، خصوصا خلال الصباح، فيما ستكون الأجواء هادئة مع سماء صافية إلى قليلة السحب في باقي مناطق المملكة.

وستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، وكثل ضبابية قرب السواحل والسهول المحيطية والواجهة المتوسطية، فيما سيكون الطقس نسبيا حار خلال النهار بأقصى جنوب المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية فوق الأقاليم الجنوبية. كما ستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية بعض الشيء، ومن القطاع الشرقي إلى شمالية بالأقاليم الجنوبية والسهول الوسطى ومعتدلة من القطاع الشرقي إلى جنوبية بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي إلى غربية في باقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و07 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وستكون ما بين 04 و 11 درجة بالريف والمنطقة الشرقية والسايس والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس وداخل المناطق الغربية، وما بين 11 و 17 درجة بالواجهة المتوسطية والبوغاز والسهول الشمالية والوسطى وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية وما بين 17 و 22 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف، والشمال الشرقي والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للبلاد. وما بين 20 و 28 درجة بوادي ملوية، وجنوب شرقي البلاد والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و 36 درجة بسوس و أقصى الجنوب الشرقي وباقي الأقاليم الجنوبية للمملكة.

أما البحر، فسيكون قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، فيما سيكون هائجا إلى قوي الهيجان على طول سواحل المحيط.