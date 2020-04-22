ارتفاع إصابات كورونا في الكويت

الأربعاء 22 أبريل 2020

سجلت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2080 حالة.



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وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها سجلت حالتي وفاة جديدتين بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 13.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، الأربعاء، شفاء 31 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 443 حالة.