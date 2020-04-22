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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في المغرب والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 3377 حالة.
وأضافت أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 149، فيما وصل عدد المتعافين إلى 398 حالة.
ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس/آذار حتى 20 أبريل/نيسان، وفرض وضع الكمامات الطبية بالنسبة للمضطرين للخروج من منازلهم، كما سارع إلى إغلاق المدارس قبل ذلك، وقرر حظر مختلف الأنشطة والتجمعات وغلق مجاله الجوي.
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