فتح يعتبر استغلال الحوثية للعملية الإغاثية لصالح حروبها جريمة إرهابية

الأربعاء 22 أبريل 2020

اعتبر وزير بالحكومة الشرعية اليمنية، إستغلال مليشيات الحوثي وتجييرها للعملية الاغاثية لصالح ما يسمى المجهود الحربي، جريمة إرهابية وغير مقبولة.



وطالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة، عبدالرقيب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحده في اليمن ليزا غراندي، وبرنامج الأغذية العالمي بالتحقيق في طريقة وصول المساعدات الإغاثية والتي تحمل شعارات برنامج الأغذية العالمي إلى المقاتلين الحوثيين، وإبلاغ الحكومة بذلك.

وقال الوزير فتح في تصريح نشرته وكالة الانباء الرسمية "سبأ" "أن ظهور المساعدات الإغاثية المخصصة للشعب اليمني وللفئات أشد احتياجاً مع المقاتلين الحوثيين، يؤكد ما تقوله اللجنة العليا للاغاثة مراراً من قيام مليشيات الحوثي في تسخير المساعدات لصالح ما يسمى (المجهود الحربي) وحرمان الفئات المستهدفة منها، وهوما يستدعي التوضيح من قبل المنظمة الأممية، للحكومة وللرأي العام المحلي والدولي، وإدانة ذلك بشكل مباشر".

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ودعا المنظمات الدولية إلى زيادة الحصص الغذائية للفئات الأشد فقرا على مستوى الجمهورية..مشدداً على ضرورة وضع آليات رقابية ضامنة لسلامة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها كون هذه المساعدات تأتي بشكل خاص لهذه الفئات بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية في أوقات الأزمات والكوارث.

وندد فتح بإستغلال مليشيات الحوثي وتجييرها للعملية الاغاثية لصالح ما يسمى المجهود الحربي..معتبراً هذه جريمة إرهابية وغير مقبوله..داعياً المنظمات الدولية باتخاذ أساليب وآليات كفيلة بضمان عدم تكرار ذلك، وإتباع مبدأ لا مركزية العمل الاغاثي التي تم مناقشتها بالتنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية، وتطبيق نظام البصمة والصورة وتفعيل التوزيعات النقدية في المحافظات وفقاً لضوابط محددة وكفيلة باستفادة الأسر المستهدفة منها.

وجدد الوزير فتح ترحيب الحكومة بجهود المانحين والمنظمات الأممية في بلادنا واستمرارها في تقديم الدعم والمساندة لتنفيذ البرامج الإغاثية للشعب اليمني في كافة المحافظات.