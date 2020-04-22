435 وفاة بكورونا في إسبانيا خلال 24 ساعة

الأربعاء 22 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الأربعاء، تسجيل 435 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في زيادة طفيفة لليوم الثاني على التوالي.



وقالت الوزارة الإسبانية، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء مضاعفات الفيروس الوبائي بلغت نحو 21 ألفا و717 حالة.

Advertisements

وإسبانيا، التي بلغ عدد الإصابات فيها أكثر 208 آلاف، هي ثالث بلد متضرر بالوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.

وقررت الحكومة الإسبانية تمديد إجراءات العزل حتى 9 مايو/أيار، مع تخفيفها بشكل طفيف ليتاح للأطفال الخروج قليلا ابتداء من الأحد.